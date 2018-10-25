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В США обнаружены еще 2 подозрительные посылки на имя политика

В США обнаружены еще 2 подозрительные посылки на имя политика
25 октября 2018 - 11:40 AMT

PanARMENIAN.Net - ФБР сообщило еще о двух подозрительных посылках, направленных американским политикам. На этот раз они пришли конгрессмену Максину Уотерсу.

«В дополнение к тем пяти посылкам, о которых мы ранее говорили в нашем заявлении, сейчас мы подтверждаем существование двух дополнительных посылок, обе они были направлены члену палаты представителей конгресса Максин Уотерс и похожи друг на друга»,— говорится в сообщении ФБР в Twitter.

24 октября здание, где располагается бюро телекомпании CNN, было эвакуировано. Сообщалось, что была найдена посылка со взрывным устройством, предназначавшаяся экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. В течение суток подозрительные посылки пришли Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, бизнесмену Джорджу Соросу, а также бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру. В результате инцидентов никто не пострадал, пишет «Ъ».

По информации агентства AP, устройства в посылках, которые были направлены американским политикам, содержали в себе порошок и осколки стекла. Телеканал NBC сообщает, что на взрывном устройстве, отправленном на имя бывшего директора ЦРУ, изображен шарж на флаг террористической группировки «Исламское государство».

По словам Джона Бреннана, рассылка по почте самодельных бомб говорит о том, что «события в США развиваются по опасному сценарию». Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уверен, что посылки разослали по политическим мотивам. Президент США Дональд Трамп осудил использование насилия в качестве метода давления на политических противников и призвал американцев выражать свое мнение на выборах.

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