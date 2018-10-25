Пашинян - после встречи с Болтоном: Отношения с США можно поднять на новый уровень

PanARMENIAN.Net - 25 октября исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. На своей странице в соцсети Facebook Пашинян написал, что переговоры прошли в чрезвычайно положительной атмосфере.

«Считаю, что есть реальная возможность поднять отношения Армении с США на новый уровень. И мы готовы воспользоваться этой возможностью», - отметил Пашинян.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вечером 24 октября прибыл в Армению. 25 октября он проведет встречи с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, и.о. министра обороны Давидом Тонояном, и.о. главы МИД Зограбом Мнацаканяном.