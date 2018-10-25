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Католикос всех армян Гарегин II встретился с Папой Римским в Ватикане

Католикос всех армян Гарегин II встретился с Папой Римским в Ватикане
25 октября 2018 - 12:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II, находящийся с патриаршим визитом в Италии, 24 октября встретился в Ватикане с Папой римским Франциском. Соответствующие фотографии опубликованы на официальной странице католикоса в соцсетиFacebook.

На фотографиях видно, как Гарегин II и Папа Римский беседуют.

Во время визита католикоса сопровождали глава Ширакской епархии его высокопреосвященство епископ Микаел Аджапагян, жезлоносец его высокопреподобие иеромонах Анания Цатурян и композитор Тигран Мансурян.

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Запись со страницы Католикоса в Facebook
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