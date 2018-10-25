Гаджиев: Оперативная связь с Арменией установлена не на уровне глав стран
25 октября 2018 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Оперативная связь между Арменией и Азербайджаном установлена не на уровне глав государств, министров иностранных дел или обороны. Об этом заявил 25 октября журналистам заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, связь установлена на более низком уровне и используется в оперативных случаях в соответствующих рамках.
«Армения и Азербайджан являются сторонами конфликта и ведут переговоры по урегулированию конфликта. Поэтому подобные контакты являются нормальными», - добавил Гаджиев, пишет Trend.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что между руководством Армении и Азербайджана налажена надежная оперативная связь. «С азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь. Можно сказать, что любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана. Если информация будет с их стороны, то дойдет до нас за тот же срок», - заявил Пашинян.
О создании оперативной связи Никол Пашинян договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.
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По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
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