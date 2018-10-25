Армения ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА
25 октября 2018 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.
Сборная Армении по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 1 строчку и теперь располагается на 101-м месте.
Первое место в рейтинге занимает Бельгия, далее следуют Франция, Бразилия, Хорватия, Англия, Уругвай, Португалия, Швейцария, Испания, Дания.
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Отмечается, что он ведет интенсивные переговоры с Федерацией футбола Армении
По его словам, Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать»
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