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Болтон - в Ереване: Для любой страны будет неверным решение о военном вмешательстве в Сирии

Болтон - в Ереване: Для любой страны будет неверным решение о военном вмешательстве в Сирии
25 октября 2018 - 16:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на встречах с руководством Армении обсудил отправку Арменией гуманитарной миссии в Сирию. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване.

«Для любой страны, стороны будет неверным решение о военном участии (в сирийском конфликте). Там уже семь-восемь противоборствующих сторон, и вовлечение какой-либо новой страны станет неверным решением», - отметил Болтон, пишет Aysor.am.

«США также оказывают гуманитарное содействие, и это не должно влиять на политические отношения. На встрече президент Армении заявил, что миссия не будет иметь военного направления», - сказал Болтон.

В сентябре министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Нью-Йорке на встрече со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил, что Армения неоднократно выражала серьезную обеспокоенность в связи с кризисом в Сирии и безопасностью армян в этой стране. Он подчеркнул, что Армения готова продолжить и расширить гуманитарную миссию, направленную на удовлетворение нужд армянской общины Сирии.

Ранее стало известно, что подразделение ВС Армении, направляющееся в Сирию, будет состоять из специалистов гуманитарной сферы. Число военнослужащих, отправляемых в Сирию в рамках гуманитарной миссии, составит порядка 100 человек.

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