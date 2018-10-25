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Британия оштрафовала Facebook на £500.000 из-за утечки данных

Британия оштрафовала Facebook на £500.000 из-за утечки данных
25 октября 2018 - 16:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Британское Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) оштрафовало компанию Facebook на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000) за нарушения закона о защите личных данных пользователей. Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.

Соцсеть была наказана за сотрудничество с британской компанией Cambridge Analytica, которое стало причиной утечки персональных данных ее пользователей. Нарушения закона о защите данных 1998 г. были зафиксированы в период с 2007 по 2014 г. Компания не сумела обеспечить безопасность личной информации пользователей, а также была недостаточно прозрачной в вопросах использования этих данных третьими лицами, подчеркнул регулятор, пишут «ведомости» со ссылкой на BBC.

О планах оштрафовать Facebook британский регулятор объявил в июле. Из-за срока давности к Facebook не может быть применен Генеральный регламент о защите персональных данных ЕС (GDPR), по которому компании грозил бы штраф до 4% годового оборота, что составляет $1,9 млрд.

О том, что британская Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, сообщили в марте The New York Times и The Observer. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Действия британской компании могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Великобритания оштрафовала Facebook на 500 000 фунтов из-за утечки данных
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