Европарламент одобрил полный запрет на товары из одноразового пластика
25 октября 2018 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский парламент проголосовал за полный запрет использования товаров из одноразового пластика, чтобы сократить уровень загрязнения морей и океанов, где рано или поздно оказываются пластиковые отходы. Как указывается в принятой 24 октября директиве, к 2021 году будет полностью запрещено производство и использование таких изделий, как пластиковые трубочки, одноразовые тарелки и столовые приборы, а также все предметы из одноразового пластика, у которых есть альтернатива.
Использование пластиковых изделий, в которых нет альтернативы, должно быть сокращено к 2025 году как минимум на 25%. Кроме того, решено, что к 2025 году 90% пластиковых бутылок должно идти в переработку, а отходы табачных изделий (сигаретные фильтры) должны быть сокращены за этот же период на 50%. Одобренная директива теперь будет обсуждаться на уровне государств–членов ЕС, прежде чем станет законом, пишет «Ъ».
Введение такого запрета было предложено Еврокомиссией в мае на волне обеспокоенности европейской общественности вопросом загрязнения экологии пластиком. По данным Еврокомиссии, более 80% мусора, попадающего в моря и океаны, составляет пластик. По оценкам ЕС, объем ущерба, наносимого природе пластиковым мусором, к 2030 году составит €22 млрд.
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