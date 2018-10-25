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Делегация Генштаба ВС Армении примет участие в заседании Военного комитета ОДКБ

Делегация Генштаба ВС Армении примет участие в заседании Военного комитета ОДКБ
25 октября 2018 - 18:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенантом Артаком Давтяном отправилась в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

26 октября в Алматы армянская делегация примет участие в очередном заседании Военного комитета ОДКБ.

15 мая 1992 года Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности.

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