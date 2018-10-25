Делегация Генштаба ВС Армении примет участие в заседании Военного комитета ОДКБ

Турция начнет установку российских ЗРК С-400 через год По словам Акара, в настоящее время отбирается персонал, который с начала следующего года поедет в Россию, чтобы пройти подготовку по работе с ЗРК. По словам Акара, в настоящее время отбирается персонал, который с начала следующего года поедет в Россию, чтобы пройти подготовку по работе с ЗРК.

Советник Трампа: США хотят рассматривать возможность продажи оружия Армении «Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская» «Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская»

Европарламент одобрил полный запрет на товары из одноразового пластика Использование пластиковых изделий, в которых нет альтернативы, должно быть сокращено к 2025 году как минимум на 25% Использование пластиковых изделий, в которых нет альтернативы, должно быть сокращено к 2025 году как минимум на 25%