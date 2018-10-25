// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Турция начнет установку российских ЗРК С-400 через год

Турция начнет установку российских ЗРК С-400 через год
25 октября 2018 - 19:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Работы по установке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции начнутся в октябре 2019 года. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

По словам Акара, в настоящее время отбирается персонал, который с начала следующего года поедет в Россию, чтобы пройти подготовку по работе с ЗРК, пишет Deutsche Welle.

Глава турецкого Минобороны не рассказал, где именно планируется разместить ЗРК, пояснив, что решение об этом пока окончательно не принято. Он также заявил, что «беспокойство США и НАТО (в связи с поставкой ЗРК - ред.) неуместно».

«Мы никогда не допустим какого-либо негативного воздействия на системы США или НАТО», - заверил Акар, отметив, что приобретение ЗРК было «не вопросом о предпочтениях, а необходимостью». Турция стремится к тому, чтобы самостоятельно производить подобные комплексы и будет продолжать работу в этом направлении, подчеркнул министр.

В декабре 2017 года Анкара объявила о заключении договора с Россией о покупке двух ЗРК С-400 в начале 2020 года. Через пять месяцев стало известно, что РФ начала производство комплексов для Турции, и первые поставки запланированы на 2019 год. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Турция начнет установку российских С-400 в октябре 2019 года
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Ученые сообщают о массовом исчезновении насекомых в мире
Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: Есть погибшие
В США закрыли банковские счета компании азербайджанца Араза Агаларова
Трамп и Путин могут встретиться в ноябре во Франции и Аргентине
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Делегация Генштаба ВС Армении примет участие в заседании Военного комитета ОДКБ 26 октября в Алматы армянская делегация примет участие в очередном заседании Военного комитета ОДКБ.
Советник Трампа: США хотят рассматривать возможность продажи оружия Армении «Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская»
Британия оштрафовала Facebook на £500.000 из-за утечки данных Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.
Болтон - в Ереване: Для любой страны будет неверным решение о военном вмешательстве в Сирии «США также оказывают гуманитарное содействие, и это не должно влиять на политические отношения. На встрече президент Армении заявил, что миссия не будет иметь военного направления», - сказал Болтон