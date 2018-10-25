Турция начнет установку российских ЗРК С-400 через год
25 октября 2018 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Работы по установке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции начнутся в октябре 2019 года. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
По словам Акара, в настоящее время отбирается персонал, который с начала следующего года поедет в Россию, чтобы пройти подготовку по работе с ЗРК, пишет Deutsche Welle.
Глава турецкого Минобороны не рассказал, где именно планируется разместить ЗРК, пояснив, что решение об этом пока окончательно не принято. Он также заявил, что «беспокойство США и НАТО (в связи с поставкой ЗРК - ред.) неуместно».
«Мы никогда не допустим какого-либо негативного воздействия на системы США или НАТО», - заверил Акар, отметив, что приобретение ЗРК было «не вопросом о предпочтениях, а необходимостью». Турция стремится к тому, чтобы самостоятельно производить подобные комплексы и будет продолжать работу в этом направлении, подчеркнул министр.
В декабре 2017 года Анкара объявила о заключении договора с Россией о покупке двух ЗРК С-400 в начале 2020 года. Через пять месяцев стало известно, что РФ начала производство комплексов для Турции, и первые поставки запланированы на 2019 год. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России.
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