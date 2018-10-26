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В Китае женщина с ножом напала на детсад: 14 детей пострадали

В Китае женщина с ножом напала на детсад: 14 детей пострадали
26 октября 2018 - 10:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Вооруженная кухонным ножом женщина напала утром 26 октября на воспитанников детского сада в городе Чунцин на юго-западе Китая. Согласно опубликованному заявлению местной полиции, среди пострадавших 14 детей.

Нападение произошло у ворот дошкольного образовательного учреждения в городском районе Банань, когда дети возвращались с утренней зарядки. Охранникам и работникам детского сада удалось остановить 39-летнюю женщину, которая чуть позже была задержана прибывшей на место происшествия полицией, пишет ТАСС.

Пострадавшие дети направлены в больницу. Об их состоянии данных нет.

О том, что побудило женщину напасть на детей, также не сообщается. Начато расследование инцидента.

Ссылки по теме:
CNN. China kindergarten stabbing: Woman slashes at least 14 children
Tass.ru: В Китае женщина с ножом ранила 14 воспитанников детского сада
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