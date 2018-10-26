Университет Сороса может переехать в Вену
26 октября 2018 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Центральноевропейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом, не исключает своего переезда из Будапешта в Вену. Об этом заявил на пресс-конференции в Будапеште ректор вуза Майкл Игнатьефф.
По его словам, университету придется покинуть Венгрию, если местные власти до 1 декабря не создадут правовых условий для дальнейшего пребывания ЦЕУ в стране. Ректор отметил, что для переезда вуза в Вену все подготовлено. Осенью 2019 года ЦЕУ откроет там свой филиал. Все студенты, которые поступят осенью 2019 года на магистерские программы и в аспирантуру, будут учиться в столице Австрии, пишет Deutsche Welle.
В свою очередь в посольстве США в Будапеште сообщили, что постараются до конца года достичь договоренности с правительством Венгрии.
В Венгрии в 2017 году были приняты два новых закона - о вузах и об НПО, которые получают иностранное финансирование, направленных в первую очередь против организаций, финансируемых Джорджем Соросом. ЦЕУ, с точки зрения венгерского правительства, «пропагандирует слишком открытое и либеральное общество». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее назвал Сороса «вредным американским финансовым спекулянтом».
Закон о вузах, по мнению его критиков, нацелен на ликвидацию ЦЕУ. В соответствии с новыми правилами, иностранные университеты, помимо филиала в Венгрии, должны иметь отделение в своей стране. Таким образом, ЦЕУ, основанный американцем Соросом, оказался вне закона, поскольку имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, при этом его единственное отделение находилось в Будапеште.
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