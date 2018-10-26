NY Times: Армения - страна с богатой историей
26 октября 2018 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения - страна с богатой историей, которая может ошеломить вас. Об этом говорится в статье американского издания The New York Times, посвященного выставке «Армения», открывшейся в сентябре 2018 года в музее Метрополитен, где были представлены святыни Армянской церкви и образцы армянского искусства IV-XVIII веков.
«Весной этого года мы узнали, что ее (Армении) будущее может быть столь же насыщенным, как и прошлое. Это стало очень подходящим периодом для «Армении». Выставка, посвященная искусству, рукописям, текстилю и религиозным артефактам в музее Метрополитен, добавила неожиданные главы в драматическую историю страны», - отметилавтор статьи Джейсон Фараго.
Издание рассказало о представленных на выставке экспонатах, истории распространения в Армении христианства, создания армянского алфавита и развития культуры. По словам автора, еще ни один музей не посвящал такую большую выставку армянскому искусству.
В статье также упомянута бархатная революция в Армении весной 2018 года, в ходе которой «молодые люди в Армении доказали, что рукопись армянской истории все еще пишется и страна продолжает смотреть в будущее».
На выставке в Метрополитен представлено 140 экспонатов, в том числе 34 экспоната из Музея истории Армении, 20 экспонатов из Эчмиадзина и 28 экспонатов из Матенадарана. Есть экспонаты, которые выставляются в первый раз. Выставка продлится до 13 января 2019 года.
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