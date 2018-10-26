Умер российский актер Николай Караченцов

PanARMENIAN.Net - Российский актер Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. Об этом сообщил его сын Андрей Караченцов, пишет ТАСС.

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», - сказал он.

Ранее Караченцов был госпитализирован с воспалением легких. По некоторым данным, оно было вызвано не простудой, а раковой опухолью.

Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре «Ленком» и кинематографе.

За свою жизнь Караченцов снялся в более чем 90 фильмах.