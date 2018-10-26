Умер российский актер Николай Караченцов
26 октября 2018 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский актер Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. Об этом сообщил его сын Андрей Караченцов, пишет ТАСС.
«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», - сказал он.
Ранее Караченцов был госпитализирован с воспалением легких. По некоторым данным, оно было вызвано не простудой, а раковой опухолью.
Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре «Ленком» и кинематографе.
За свою жизнь Караченцов снялся в более чем 90 фильмах.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Ди Каприо в шестой раз снимется в фильме Скорсезе Оба уже отметили, что безумно рады работать вместе
Созданную искусственным интеллектом картину продали за $432 тысячи на Christieʼs Это первый случай, когда крупнейший аукционный дом продает картину, созданную искусственным интеллектом.
Samsung выпустит 3 версии Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 будет представлен в трех версиях, каждая из которых будет нацелена на iPhone XR, iPhone XS или iPhone XS Max
Армянские тяжелоатлеты завоевали 2 золота на ЧЕ Так, в весовой категории 85 кг Андраник Карапетян с результатом 369 кг в двоеборье (176 кг+193 кг) стал чемпионом Европы до 23 лет.