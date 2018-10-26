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Ирландская певица Шинейд О'Коннор перешла в ислам и сменила имя

Ирландская певица Шинейд О'Коннор перешла в ислам и сменила имя
26 октября 2018 - 11:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Ирландская певица Шинейд О'Коннор, в 2017 году сменившая имя на Магду Давитт, сообщила о решении перейти из католицизма в ислам и заявила, что теперь ее зовут Шухада.

Новое имя певицы означает в переводе с арабского «мученица». О решении стать мусульманкой певица заявила в Twitter, где также опубликовала фотографии в хиджабе. При этом данный аккаунт — под именем Шухада Давитт (Shuhada' Davitt) — в Twitter не верифицирован, а в официальном профиле О'Коннор нет записей с 2015 года, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

«Это логический конец пути любого разумного теолога. Все священные писания ведут к исламу, и это означает, что все другие писания излишни. У меня будет новое имя — Шухада», — написала певица.

Издание также отмечает, что ранее О'Коннор опубликовала видео, на котором поет азан (призыв к молитве).

О'Коннор, у которой было диагностировано биполярное расстройство, в июне 2017 года опровергала сообщения о том, что пыталась покончить с собой. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток.

В августе 2017 года сообщалось, что певица госпитализирована в США после того, как в Facebook появилось ее видео с призывом о помощи и признанием о тяжелом душевном состоянии. В следующем месяце она сообщила в интервью американскому психологу и телеведущему Филу Макгроу (Доктор Фил), что официально сменила имя и стала Магдой Давитт. «Шинейд О'Коннор ушла, того человека больше нет», — сказала она тогда.

В 1990 году О'Коннор получила престижную музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, также она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.

Photo. AP Photo / Antonio Calanni
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Ria.ru: Певица Шинейд О'Коннор перешла из католичества в ислам и поменяла имя
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