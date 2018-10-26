В ресторан Де Ниро в Нью-Йорке прислали посылку с взрывчаткой

PanARMENIAN.Net - Подозрительный пакет, похожий на те, что были отправлены накануне лидером Демократической партии США и на адрес телекомпании CNN, был доставлен по адресу в Нью-Йорке, где находится ресторан, принадлежащий актеру Роберту Де Ниро.

Подозрительный пакет был найден на седьмом этаже здания на улице Гринвич Стрит, в котором расположена компания актера Tribeca Productions, а также принадлежащий ему ресторан Tribeca Grill, пишет BBC.

Как рассказали источники телеканала, с помощью рентгена полицейские установили, что в пакете находится взрывное устройство, похожее на те, что ранее были адресованы членам Демократической партии США.

По данным CNN, на посылке были аналогичным образом наклеены марки и был указан тот же обратный адрес, что на посылках, изученных полицией накануне.

Полиция Нью-Йорка подтверждает лишь, что в настоящее время изучает подозрительный пакет, найденный в районе Трайбека. Его вывезли в полицейский участок в Бронксе, сообщил глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.

Роберт Де Ниро - известный критик президента США Дональда Трампа. Актер называл его «национальной катастрофой».

CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в почтовом отделении Делавэра была перехвачена посылка с подозрительным содержимым, предназначавшаяся бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Ранее неизвестный разослал взрывные устройства в редакцию CNN, экс-президенту Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и другим известным оппонентам Дональда Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными. В Белом доме заявили, что рассматривают действия, направленные на бывших чиновников, политиков и журналистов, как акты устрашения и осуждают их.