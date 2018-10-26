Армянские тяжелоатлеты завоевали 2 золота на ЧЕ
26 октября 2018 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в польском городе Замосць чемпионате Европы по тяжелой атлетике до 20 и 23 лет представители Армении завоевали три медали.
Так, в весовой категории 85 кг Андраник Карапетян с результатом 369 кг в двоеборье (176 кг+193 кг) стал чемпионом Европы до 23 лет.
Акоп Мкртчян (94 кг) занял первое место, набрав в сумме двоеборья 368 кг (168 кг+208 кг).
В той же весовой категории среди спортсменов до 20-и лет серебряную медаль завоевал Самвел Бабакян 361 кг (165 + 196).В этой же весовой категории Карен Авакян показал третий результат в толчке (193 кг), но в итоге занял четвертое место с результатом 358 кг.
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