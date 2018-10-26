Gazeta.ru: США искушают Армению оружием
26 октября 2018 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - США искушают оружием Армению, пишет Gazeta.ru, рассказывая про визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Армению, Азербайджан и Грузию.
Издание отметило, что в Ереване Болтон «не преминул поговорить и о неядерном оружии, отметив, что армянская сторона могла бы приобретать американское оружие, которое, как он утверждает, лучше российского».
«Если речь идет о выборе — покупке либо российской военной техники, либо американской, — то мы бы предпочли последнее», - заявил Болтон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
«Правда, большой вероятности, что Армения услышит этот призыв, нет — Ереван удовлетворен поставками из России, которая остается главным военным союзником Армении в регионе. Сам Пашинян уже несколько раз встретился с российским президентом Владимиром Путин и не намерен портить отношения с Москвой»,- пишет издание.
Отмечается, что помощник президента США Дональнда Трампа затрагивал также вопрос Нагорного Карабаха и в Армении и Азербайджане, отметив, что его решение — в «лучших интересах» США.
«Как и Россия, США является сопредседателем минской группы по Карабаху, однако администрация Трампа переговорному процессу уделяла мало значения и старается наверстать упущенное, видя активизацию российской дипломатии в регионе. Как заявил Болтон, США привержены «мирному решению» карабахской проблемы»,- пишет издание.
Джон Болтон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном отметил, что если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, «то мы бы предпочли последнее». «Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы. Я понимаю географическое положение и исторический контекст всего этого. Но я думаю, что сейчас самое время быть оптимистом в том плане, что Армения может выйти на мировую арену. США считают Южный Кавказ стратегически очень важным регионом. Так что, улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для (американской) администрации»,- заявил советник Трампа.
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