// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Число поездок в «Яндекс.Такси» превысило 1 млрд

Число поездок в «Яндекс.Такси» превысило 1 млрд
26 октября 2018 - 18:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Сервисом «Яндекс.Такси» воспользовались больше миллиарда раз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отметку в миллиард пассажиров сервис пересек 28 сентября.

26 октября «Яндекс.Такси» исполняется семь лет.

С момента основания сервисом воспользовались 36 млн человек и больше 900 тыс водителей. Самый активный водитель «Яндекс.Такси» совершил 17728 поездок.

«По количеству поездок, получается мы входим в шестерку крупнейших компаний мира. В эту шестерку естественно еще входит компания Uber, Didi из Китая, Grab, Ola и американская компания Lift, которая буквально за две недели до того, как у нас произошла миллиардная поездка, также отпраздновала свою миллиардную поездку»,- отметил глава компании Тигран Худавердян.

Сервис «Яндекс.Такси» был запущен 26 октября 2011 года. Компания работает в 14 странах, в том числе и в Армении.

 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Ученые сообщают о массовом исчезновении насекомых в мире
Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: Есть погибшие
В США закрыли банковские счета компании азербайджанца Араза Агаларова
Трамп и Путин могут встретиться в ноябре во Франции и Аргентине
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Gazeta.ru: США искушают Армению оружием «Если речь идет о выборе — покупке либо российской военной техники, либо американской, — то мы бы предпочли последнее», - заявил Болтон
Ди Каприо в шестой раз снимется в фильме Скорсезе Оба уже отметили, что безумно рады работать вместе
Созданную искусственным интеллектом картину продали за $432 тысячи на Christieʼs Это первый случай, когда крупнейший аукционный дом продает картину, созданную искусственным интеллектом.
Samsung выпустит 3 версии Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 будет представлен в трех версиях, каждая из которых будет нацелена на iPhone XR, iPhone XS или iPhone XS Max