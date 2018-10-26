Число поездок в «Яндекс.Такси» превысило 1 млрд
26 октября 2018 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервисом «Яндекс.Такси» воспользовались больше миллиарда раз. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отметку в миллиард пассажиров сервис пересек 28 сентября.
26 октября «Яндекс.Такси» исполняется семь лет.
С момента основания сервисом воспользовались 36 млн человек и больше 900 тыс водителей. Самый активный водитель «Яндекс.Такси» совершил 17728 поездок.
«По количеству поездок, получается мы входим в шестерку крупнейших компаний мира. В эту шестерку естественно еще входит компания Uber, Didi из Китая, Grab, Ola и американская компания Lift, которая буквально за две недели до того, как у нас произошла миллиардная поездка, также отпраздновала свою миллиардную поездку»,- отметил глава компании Тигран Худавердян.
Сервис «Яндекс.Такси» был запущен 26 октября 2011 года. Компания работает в 14 странах, в том числе и в Армении.
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