В США перехватили еще 2 посылки со взрывным устройством
26 октября 2018 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы в США перехватили две посылки со взрывными устройствам. Одна из них была адресована члену Демократической партии, сенатору Кори Букеру.
Посылку перехватили во Флориде. ФБР сообщила, что она была похожа на те, что были посланы другим американским политикам, журналистам и бизнесменам за последние несколько дней. Это уже 11 подозрительная посылка, пишет «Дождь» со ссылкой на CNBC.
Кроме того, полиция Нью-Йорка расследует подозрительное отправление, которое обнаружили в центральной части Манхэттена. Оно также похожа на посылки, что изъяла полиция ранее. По данным NBC News, она была направлена в офис CNN на имя бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппере, который работал при Бараке Обаме.
За последние несколько дней бомбы послали миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему президенту Бараку Обаме, кандидату в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, депутату Палаты представителей от демократической партии Максин Уотерс, актеру Роберту де Ниро, вице-президенту США Джо Байдену.
На всех посылках был обратный адрес члена Палаты представителей Конгресса Дебби Шульц. Она заявила, что не имеет отношения к отправке посылок, правоохранительные подтвердили эту информацию. При этом они предполагают, что отправитель посылок — один и тот же человек.
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