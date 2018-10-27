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В США задержали подозреваемого в отправке посылок с бомбами

В США задержали подозреваемого в отправке посылок с бомбами
27 октября 2018 - 10:34 AMT

PanARMENIAN.Net - В США задержан мужчина, подозреваемый в отправке посылок с бомбами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также о задержании одного человека — в Майами — со ссылкой на источник сообщает Reuters. Эту информацию подтвердил официальный представитель минюста США, пишут «Ведомости».

Позже источник Reuters сообщил, что задержанный — ключевой подозреваемый по делу.

Ранее неизвестные отправили посылки со взрывными устройствами, в частности, Джорджу Соросу, экс-президенту США Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтонам, а также еще ряду публичных людей. Все они — сторонники или члены демократической партии США. Также из-за взрывного устройства была эвакуирована редакция CNN.

Никто не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и поражающими элементами и снабженный детонатором.

24 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале федерального расследования и пообещал направить все силы на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого ни сил, ни средств», — заявил он.

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Vedomosti.ru: В США задержали подозреваемого по делу об отправке посылок с бомбами
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