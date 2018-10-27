В США задержали подозреваемого в отправке посылок с бомбами
27 октября 2018 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В США задержан мужчина, подозреваемый в отправке посылок с бомбами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Также о задержании одного человека — в Майами — со ссылкой на источник сообщает Reuters. Эту информацию подтвердил официальный представитель минюста США, пишут «Ведомости».
Позже источник Reuters сообщил, что задержанный — ключевой подозреваемый по делу.
Ранее неизвестные отправили посылки со взрывными устройствами, в частности, Джорджу Соросу, экс-президенту США Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтонам, а также еще ряду публичных людей. Все они — сторонники или члены демократической партии США. Также из-за взрывного устройства была эвакуирована редакция CNN.
Никто не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и поражающими элементами и снабженный детонатором.
24 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале федерального расследования и пообещал направить все силы на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого ни сил, ни средств», — заявил он.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Gazeta.ru: США искушают Армению оружием «Если речь идет о выборе — покупке либо российской военной техники, либо американской, — то мы бы предпочли последнее», - заявил Болтон
Ди Каприо в шестой раз снимется в фильме Скорсезе Оба уже отметили, что безумно рады работать вместе
Созданную искусственным интеллектом картину продали за $432 тысячи на Christieʼs Это первый случай, когда крупнейший аукционный дом продает картину, созданную искусственным интеллектом.
Samsung выпустит 3 версии Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 будет представлен в трех версиях, каждая из которых будет нацелена на iPhone XR, iPhone XS или iPhone XS Max