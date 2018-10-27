Главы стран-членов ОДКБ встретятся в Астане 8 ноября
27 октября 2018 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Сессия совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на уровне глав государств состоится в Астане 8 ноября. Об этом сообщает МИД Казахстана.
«В первой половине дня 8 ноября в Астане состоится совещание министров иностранных дел ОДКБ, а во второй половине дня состоится сессия ОДКБ на уровне глав государств»,— говорится в сообщении, пишет «Ъ».
Ранее предполагалось, что в Астане 8 ноября состоится встреча министров иностранных дел стран ОДКБ. С таким предложением в июне на встрече в Алма-Ате обратился глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов. Министры стран ОДКБ его поддержали.
Между Россией и другими членами ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) есть разногласия. Москва недовольна размещением на территории стран-членов блока американских лабораторий, а также перспективой появления логистической инфраструктуры США в портах на Каспии.
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