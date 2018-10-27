Грузия отказалась выдавать «Победе» разрешение на полеты в Тбилиси

PanARMENIAN.Net - Лоукостер «Победа» отменил рейсы в Тбилиси из четырех российских городов. Как сообщает авиакомпания, полеты по этим маршрутам отменены в связи с тем, что грузинские авиационные власти отказались выдать соответствующие разрешения.

«Победа» вынуждена отменить запланированные рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми на период по 1 ноября 2018 года»,— говорится в заявлении перевозчика, пишет «Ъ».

Грузинская авиакомпания Georgian Airways ранее получила от российской стороны разрешения на полеты по тем маршрутам, к которым не допустили «Победу», добавили представители лоукостера.

Продажа билетов в Тбилиси началась в июле 2018 года, к настоящему моменту их продано более 17 тысяч. Перевозчик уже начал оповещать клиентов об отмене рейсов.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в августе 2008 года, было возобновлено в сентябре 2014 года. Между Россией и Грузией летают самолеты компаний Georgian Airways, «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Nordavia-Regional Airlines.