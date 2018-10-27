Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Армении до 5.3%

PanARMENIAN.Net - Всемирный банк опубликовалоктябрьский доклад «Макроэкономическое развитие Армении», согласно которому реальный рост ВВП Армении в 2018 году составит 5.3%.

В докладе отмечается, что сбалансированная макроэкономическая политика, низкий уровень инфляции и благоприятные условия торговли способствуют экономическому развитию Армении. Рост реальной зарплаты, сокращение безработицы и финансовые транши стимулируют потребительские объемы и сокращение уровня бедности в стране, считают в ВБ.

«Мирная революция апреля-мая 2018 года не нарушила положительные тенденции роста макроэкономических показателей Армении. В первом полугодии он вырос на 8.3%»,- говорится в докладе.

По предыдущему прогнозу ВБ, рост ВВП Армении на 2018 год составлял 4.1%.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Армении на 2018 год с 3.4% до 6%.Согласно госбюджету Армении, рост ВВП на 2018 год запланирован на уровне 4.5%, на 2019 год - 5%.