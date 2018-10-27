Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Армении до 5.3%
27 октября 2018 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирный банк опубликовалоктябрьский доклад «Макроэкономическое развитие Армении», согласно которому реальный рост ВВП Армении в 2018 году составит 5.3%.
В докладе отмечается, что сбалансированная макроэкономическая политика, низкий уровень инфляции и благоприятные условия торговли способствуют экономическому развитию Армении. Рост реальной зарплаты, сокращение безработицы и финансовые транши стимулируют потребительские объемы и сокращение уровня бедности в стране, считают в ВБ.
«Мирная революция апреля-мая 2018 года не нарушила положительные тенденции роста макроэкономических показателей Армении. В первом полугодии он вырос на 8.3%»,- говорится в докладе.
По предыдущему прогнозу ВБ, рост ВВП Армении на 2018 год составлял 4.1%.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Армении на 2018 год с 3.4% до 6%.Согласно госбюджету Армении, рост ВВП на 2018 год запланирован на уровне 4.5%, на 2019 год - 5%.
Самое значимое
Инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, а в 2019 году – на уровне 4.4%
Кроме того, АБР повысил прогноз роста ВВП Армении на 2019 год
Обсуждались возможности инвестиционного сотрудничества с Арменией
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