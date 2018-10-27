Спикер Кочаряна и владелец ГК «Ташир» - в числе участников новой армяно-российской платформы

PanARMENIAN.Net - Ряд известных общественных деятелей Армении и России, в числе которых президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, депутат госдумы ФС РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин, пресс-секретарь экс-президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян и другие на официальном сайте Затулина выступили с обращением к российской и армянской общественности о создании новой платформы -«Лазаревским клуба», который станет добровольным объединением граждан России и Армении.

«И Россия, и Армения должны быть сильными для того, чтобы преодолеть внешние и внутренние вызовы своему устойчивому развитию. Не случайно на всех этапах независимости Россия и Армения поддерживали друг друга, подтверждением чего является совместное участие в СНГ, Евразийском Экономическом Союзе, Организации Договора о коллективной безопасности. В такой ситуации продуктивными и результативными могут быть только совместные, двусторонние и многосторонние действия.

Однако этого недостаточно, тем более сейчас. Жизненно важным является установление и поддержание неформальных контактов между представителями обоих государств из самых разных сфер научной, культурной, государственной и общественной деятельности, а также бизнес-структур»,- говорится в частности в обращении.

«В качестве неформальной, свободной и постоянно действующей площадки для встреч и обмена мнениями мы, как представители разных сфер общественно-политической, экономической и культурной жизни России и Армении, выступаем с инициативой создания новой дискуссионной площадки для углубления диалога между нашими гражданскими обществами. Предлагаем назвать ее «Лазаревским клубом» (по имени прославленной семьи армянских меценатов Лазаревых, основателей Лазаревского института восточных языков в России, ставшего предтечей Института стран Азии и Африки при Московском Государственном университете и МГИМО МИД России)»,- предлагают деятели.

По их словам, предполагается, что Клуб станет добровольным объединением граждан России и Армении, самоорганизовавшихся для поддержки российско-армянского общественного диалога на самых разных уровнях, установления, поддержания и укрепления рабочих, деловых и научных контактов, а также для: «Поощрения взаимодействия и взаимообогащения культур наших народов; реализации совместных общественно-политических инициатив и проектов; свободного обмена частными и экспертными мнениями по самым насущным вопросам двусторонних отношений; экспертно-аналитической оценки состояния и перспектив развития двусторонних и многосторонних отношений в Кавказском регионе; проведения коллективных встреч членов клуба для обсуждения актуальных проблем региональной и глобальной политики, экономики, вопросов истории и культуры; заседаний двусторонних рабочих групп; совместного участия в мероприятиях научной, общественной и культурной тематики, проводимых партнерскими организациями, касающихся отношений между Арменией и Россией; доведения результатов совместных исследований, обращений и предложений до высшего уровня исполнительной и законодательной власти обоих государств, руководства ведущих международных организаций».

Отмечается, что «Лазаревский клуб» будет вести свою работу гласно и открыто, путем организации встреч, «круглых столов» и общественных слушаний в России и Армении.

«Надеемся, что встречи в Клубе помогут формированию положительного настроя на дальнейшую конструктивную работу по упрочению взаимного доверия и союзнического взаимодействия во благо народов наших стран, в интересах обеспечения безопасности и стабильности во всем регионе Большого Кавказа.

Российско-армянский «Лазаревский клуб» открыт к сотрудничеству в интересах налаживания диалога, развития и укрепления народной дипломатии во благо народов Армении и России как с государственными и общественными организациями, так и с частными лицами»,- говорится в обращении.

Под ним подписались также председатель совета директоров группы компаний АВИЛОН Камо Агумян, журналист и телеведущий Роман Бабаян, общественный деятель, писатель Зорий Балаян, депутат парламента Армении Арташес Гегамян, чрезвычайный и полномочный посол, председатель Совета ветеранов МИД России Владимир Казимиров, джазмен Левон Малхасян, председатель Общественного Совета Республики Армения Вазген Манукян, председатель Комитета госдумы ФС РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, гендиректов «Мосфильма», кинорежиссер Карен Шахназаров и другие.