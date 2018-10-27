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Израиль разбомбил 80 целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы

Израиль разбомбил 80 целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы
27 октября 2018 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Военно-воздушные силы Израиля разбомбили около 80 целей в секторе Газа. Были задействованы десятки самолетов, вертолетов и БПЛА.

Как отметили израильские военные, эти меры были предприняты в ответ на обстрелы палестинских боевиков. Атакованные объекты, по данным израильских вооруженных сил принадлежат движению ХАМАС, на которое Израиль возлагает ответственность за ночные пуски около 30 ракет или мин, пишет «Ъ».

Атакам израильских военных подверглись две оружейные мастерские, пять баз боевиков, тренировочный лагерь, вход в подземный туннель и наблюдательный пост.

По данным израильского военного ведомства, за прошедшую ночь были зафиксированы запуски с палестинской территории около 30 ракет или мин. Перехвачены десять из них.

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Kommersant.ru: ВВС Израиля атаковали 80 целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы
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