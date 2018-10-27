Пашинян - о закупке оружия у США: Если будет выгодное предложение, обсудим
27 октября 2018 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами коснулся заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о возможной продаже оружия США Армении.
Пашинян отметил, что действующие власти Армении ни чем не ограничены в этом вопросе.
«Если из США нам поступит выгодное предложение, то обсудим»,- отметил Пашинян.
Джон Болтон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном отметил, что если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, «то мы бы предпочли последнее». «Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы. Я понимаю географическое положение и исторический контекст всего этого. Но я думаю, что сейчас самое время быть оптимистом в том плане, что Армения может выйти на мировую арену. США считают Южный Кавказ стратегически очень важным регионом. Так что, улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для (американской) администрации»,- заявил советник Трампа.
Самое значимое
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Грузии 28 октября пройдут последние прямые выборы президента Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки
Израиль разбомбил 80 целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы Атакованные объекты, по данным израильских вооруженных сил принадлежат движению ХАМАС, на которое Израиль возлагает ответственность за ночные пуски около 30 ракет или мин
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Армении до 5.3% В докладе отмечается, что сбалансированная макроэкономическая политика, низкий уровень инфляции и благоприятные условия торговли способствуют экономическому развитию Армении
Грузия отказалась выдавать «Победе» разрешение на полеты в Тбилиси «Победа» вынуждена отменить запланированные рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми на период по 1 ноября 2018 года