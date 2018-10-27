Пашинян - о закупке оружия у США: Если будет выгодное предложение, обсудим

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами коснулся заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о возможной продаже оружия США Армении.

Пашинян отметил, что действующие власти Армении ни чем не ограничены в этом вопросе.

«Если из США нам поступит выгодное предложение, то обсудим»,- отметил Пашинян.

Джон Болтон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном отметил, что если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, «то мы бы предпочли последнее». «Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы. Я понимаю географическое положение и исторический контекст всего этого. Но я думаю, что сейчас самое время быть оптимистом в том плане, что Армения может выйти на мировую арену. США считают Южный Кавказ стратегически очень важным регионом. Так что, улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для (американской) администрации»,- заявил советник Трампа.