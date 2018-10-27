В Грузии 28 октября пройдут последние прямые выборы президента

PanARMENIAN.Net - 28 октября в Грузии пройдут последние прямые выборы президента страны. Его изберут на шестилетний срок.

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки. Главные конкуренты Зурабишвили - оппозиционные кандидаты, которые также занимали министерские посты в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили, пишет BBC.

Согласно новой конституции, которая начнет действовать после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены.

Но как для оппозиции, так и для правящей партии эти выборы - важный тест, который в значительной степени может предопределить их результат уже на парламентских выборах в 2020 году.

Новый президент будет избран на шестилетний срок и сменит Георгия Маргвелашвили, который занимал эту должность с 2013 года.

После его инаугурации в силу вступит новая конституция, которая завершит переход Грузии к парламентской форме правления. Следующего президента в 2024 году будет выбирать уже избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.

Согласно новой конституции, президент по-прежнему является главой государства и представляет страну на международной арене. Но в принятии решений полномочия президента ограничены.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать достаточного количества голосов, состоится второй тур. Всего на выборах было зарегистрировано 25 кандидатов в президенты. Желающих поучаствовать в избирательной гонке было почти в два раза больше, но им было отказано в регистрации по различным причинам. 19 из 25 кандидатов были выдвинуты политическими партиями, а шесть - инициативными группами.