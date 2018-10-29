Президента Грузии выберут во втором туре

PanARMENIAN.Net - 28 октября в Грузии прошли выборы президента. Голоса кандидатов в президенты Грузии Саломе Зурабишвили и Григола Вашадзе практически сравнялись - разница между ними - менее 1%. Об этом сообщает ЦИК Грузии по итогам подсчета результатов голосования с более 98,89% участков.

Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта - демократическая Грузия», набирает 38,61% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве», член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе - 37,72%, пишет Sputnik-Грузия.

На третьем месте - кандидат от партии «Европейская Грузия - движение за свободу» Давид Бакрадзе, он набирает 10,99%. Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили занял четвертое место, набирая 3,76% голосов.

На пятом месте находятся кандидат от партии «Свободные демократы» Давид Усупашвили и кандидат от партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, каждый из которых набирает 2,26%.

Таким образом, ни один из кандидатов не набирает необходимого количества голосов для победы в первом же туре.

Эти данные объявил ЦИК Грузии по итогам обработки данных с 98,25% участков. Данные получены с 3 664 участков из 3 705.