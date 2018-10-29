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Армения завоевала 2 бронзы на чемпионате мира по борьбе

Армения завоевала 2 бронзы на чемпионате мира по борьбе
29 октября 2018 - 13:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения с двумя медалями заняла 26-е место на чемпионате мира по борьбе в Будапеште.

Медали Армении принесли борцы греко-римского стиля Максим Манукян (82 кг) и Артур Шагинян (87 кг).

Под руководством олимпийского чемпиона Левона Джулфалакяна в составе сборной Армении по греко-римской борьбе также выступили Норайр Ахоян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Славик Галстян (63 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг) и Артур Алексанян (97 кг).

Под руководством Абетнака Кургиняна в составе сборной Армении по вольной борьбе выступили Мигран Джабурян (57 кг), Володя Франгулян (65 кг), Давид Сафарян (70 кг), Вальтер Маргарян (74 кг), Григор Гигорян (79 кг) и Георгий Кетоев (97 кг). Они не завоевали медалей.

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