Часть Бразильского карнавала 2019 года будет посвящена Армении

PanARMENIAN.Net - Впервые самый популярный в мире фестиваль — Бразильский карнавал — представит колорит и дух Армении. Армянские костюмы, история Армении от времен Ноева Ковчега и до современности будут представлены в шоу-программе в рамках фестиваля в 2019 году. Об этом заявили инициаторы шоу-программы, представители бразильской школы самбы Sociedade Rosas de Ouro в Сан-Паулу Андрэ Машаду и Анжелина Базилиу, пишет Sputnik Армения.

Машаду и Базилиу находятся в Армении, чтобы ближе познакомиться с культурой и историей этой древней страны. Это поможет им грамотно представить Армению на карнавале.

«Все началось несколько месяцев назад, когда представители танцевального коллектива увидели передачу об Армении. Тогда и пришла идея представить культуру, быт Армении и богатую историю страны в 65-минутной шоу-программе на карнавале. Это интересно как в Армении, так и в Бразилии. Такого еще не было», - сказал Машаду.

По его словам, программа будет многосторонней, с учетом трагических страниц истории Армении: войны, Геноцид армян, гонения. Шоу состоит из пяти частей. В первой части будет представлено начало истории армянского народа, завязкой станет сюжет о Ноевом Ковчеге на горе Арарат. Вторая часть представит воинственный дух армянского народа, армян как свободолюбивых борцов. Третья часть покажет духовную составляющую армянского народа — церкви, письменность, Месропа Маштоца и т.д. Четвертая часть посвящена Армении от периода становления Первой Республики, здесь же будет часть, посвященная великому французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Анавуру.

Последняя пятая часть будет посвящена Геноциду армян в Османской империи, армянской общине, а также современной Армении. Заключительная часть шоу-программы состоится на площади «Армения"» в Сан-Пауло. Там же расположена армянская церковь, здание общины. Кстати, в Сан-Пауло живут 45 тысяч армян. При этом участники будут одеты в армянские национальные костюмы.

В шоу-программе принимает участие также известная турецкая певица армянского происхождения Сибил Пекторосоглу. Она познакомилась с представителями школы в ходе поездки в Сан-Пауло. Узнав ее историю, Сибил пригласили принять участие в масштабной шоу-программе.

Бразильский карнавал — ежегодный фестиваль, который проводится за сорок дней до Пасхи и знаменует начало Великого поста. В течение Великого поста последователи Римско-католической церкви должны воздержаться от всех телесных удовольствий, в том числе от потребления мяса. Карнавал, который, как считается, происходит от языческих сатурналий, может считаться актом прощания с мясными удовольствиями. В 2019 году карнавал пройдет со 2 по 5 марта.