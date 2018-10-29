Пашинян выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в синагоге Питтсбурге

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи со стрельбой в синагоге в Питтсбурге, ставшей причиной гибели более десятка людей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«С глубокой скорбью узнал о нападении на синагогу в Питтсбурге, ставшим причиной гибели более десятка людей. Мы решительно осуждаем это ужасное проявление насилия и нетерпимости, выражаем нашу солидарность с призывом к общей борьбе против ксенофобии в мире.

От имени народа Армении и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и всему американскому народу. Прошу передать слова утешения и пожелания стойкости родственникам погибших и раненых»,- отметил Пашинян.

В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) 27 октября мужчина устроил стрельбу в синагоге. 11 человек погибли, еще 6 получили ранения. По словам источника, стрелявший кричал: «Все евреи должны умереть».

Через 12 минут после начала стрельбы преступник сдался прибывшим на место событий сотрудникам полиции. 46-летнему стрелку предъявлены обвинения по 29 пунктам. Ранее в Минюсте США заявили, что мужчине может грозить наказание вплоть до смертной казни.