В синагогах Франции усилены меры безопасности

PanARMENIAN.Net - Во Франции с 28 октября усилены меры безопасности в синагогах. О соответствующем распоряжении французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер написал в своем микроблоге в Twitter накануне вечером.

Решение принято после нападения на синагогу в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), пишет Deutsche Welle.

27 октября вооруженный автоматом и тремя пистолетами мужчина открыл стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате 11 человек были убиты и еще шестеро ранены. Через 12 минут после начала стрельбы преступник сдался прибывшим на место событий сотрудникам полиции. По данным ФБР, нападавший ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

46-летнему стрелку предъявлены обвинения по 29 пунктам. Ранее в Минюсте США заявили, что мужчине может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Соболезнования пострадавшим и близким погибших в результате нападения, которое стало наиболее тяжелой атакой на еврейскую общину в США, выразили во всем мире, в том числе и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул необходимость общей борьбы со «смертельным ядом антисемитизма» и победы над ненавистью.