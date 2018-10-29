Кочарян: Монополия власти приводит к застою и развращению

PanARMENIAN.Net - Второй президент Армении Роберт Кочарян обеспокоен «политической монополией» в Армении. Об этом он заявил в интервью Lenta.ru.

Экс-президент назвал предстоящие в декабре досрочные парламентские выборы переломным моментом в стране.

«Премьер консолидирует власть, в результате чего в Армении будет сформирован, по сути, однопартийный парламент с полным доминированием одной-единственной политической единицы. И в этой политической единице будет доминировать один человек. Не думаю, что такая ситуация может обеспечить долгосрочную стабильность. Все остальные парламентские партии заявили, что они не готовы к такому сценарию. Но он продавливается мобилизационным ресурсом, который пока что имеется у Пашиняна (и.о премьер-министра Армении Никола Пашиняна). Очевидно, что если парламентские партии сегодня не готовы к выборам, их результат вполне прогнозируем»,- отметил Кочарян.

По его словам, сегодня часть электората в Армении находится в состоянии эйфории и не готова к предметной дискуссии, а значит риски принятия неверных решений резко возрастают.

«Полная власть предполагает полную ответственность, и это одна сторона медали, позитивная, поскольку некого будет винить в своих неудачах. Популярные сегодня слова «саботаж» и «контрреволюция» потеряют адресантов. Может, тогда власть наконец-то займется экономикой… Негатив же будет в том, что сформируется новая политическая монополия, и ничего хорошего стране от этого не будет. Как правило, такая монополия власти в итоге приводит к застою и развращению власти, какой бы революционной она не была. В стране перестанет работать система сдержек и противовесов, крайне важная с точки зрения баланса ветвей власти»,- заявил Кочарян.

Он добавил, что, говоря про монополизацию, имеет в виду «явно выраженное доминирование одной партии, что говорит о политическом нездоровье общества».