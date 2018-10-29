Президент Армении выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии
29 октября 2018 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 29 октября направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья острова Ява. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
«Выражаю свои глубокие соболезнования вам и дружественному народу Индонезии с пожеланиями силы и мужества духа родным погибших», – говорится в телеграмме.
Пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты.Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Он выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта – Панкалпинанг на острове Банка. На борту самолета находились 189 человек, все погибли.
Самолет упал в Яванское море, в 15 милях от аэропорта Джакарты. Информацию об обнаружении погружающегося в воду лайнера рядом с портом в районе Танжунг-Приок в Службу движения судов морского транспорта передал экипаж одного из буксиров.
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