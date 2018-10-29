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В Шанхае построят фабрику по сбору роботов роботами

В Шанхае построят фабрику по сбору роботов роботами
29 октября 2018 - 14:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания ABB, базирующаяся в Швейцарии, инвестирует $150 млн в строительство «фабрики будущего» в Шанхае, на которой роботы будут собирать роботов. Ожидается, что предприятие будет запущено к концу 2020 года.

Новый производственный центр соединит в себе цифровые технологии, робототехнику и новаторские исследования в области искусственного интеллекта, отмечается в сообщении компании. На предприятии будут работать новые виды роботов, за их действиями будут следить люди, пишут «Ведомости».

ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) — международная компания, которая специализируется в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. Она была основана в 1988 г. после слияния шведской компании ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie.

Компания имеет офисы и производственные мощности более чем в 100 странах мира, в том числе в России, Германии, Италии, Франции, Чехии, США, Португалии, Финляндии.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: В Шанхае построят фабрику, где роботы будут собирать роботов
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