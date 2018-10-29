Президент Армении примет участие во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности

PanARMENIAN.Net - Возглавляемая президентом Армении Арменом Саркисяном делегация отправилась 29 октября с рабочим визитом в Республику Беларусь – для участия во встрече Основной группы (MSC Core Group) Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference) в Минске. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

В состав делегации вошли секретарь Совета безопасности Армен Григорян и другие должностные лица.

Во встрече в Минске примут участие главы правительств стран региона и другие высокопоставленные должностные лица, а также представители руководства таких международных организаций, как ОБСЕ, НАТО и ЕС. Вопросы повестки дня будут касаться взаимоотношений Запад-Восток, региональных конфликтов, Минского процесса, а также экономической ситуации в Восточной Европе.

В рамках визита запланирована встреча Саркисяна с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент Армении встретится также с представителями армянской общины Белоруссии.