Президент Армении примет участие во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности
29 октября 2018 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Возглавляемая президентом Армении Арменом Саркисяном делегация отправилась 29 октября с рабочим визитом в Республику Беларусь – для участия во встрече Основной группы (MSC Core Group) Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference) в Минске. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
В состав делегации вошли секретарь Совета безопасности Армен Григорян и другие должностные лица.
Во встрече в Минске примут участие главы правительств стран региона и другие высокопоставленные должностные лица, а также представители руководства таких международных организаций, как ОБСЕ, НАТО и ЕС. Вопросы повестки дня будут касаться взаимоотношений Запад-Восток, региональных конфликтов, Минского процесса, а также экономической ситуации в Восточной Европе.
В рамках визита запланирована встреча Саркисяна с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент Армении встретится также с представителями армянской общины Белоруссии.
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