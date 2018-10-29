Меркель объявила об уходе с поста канцлера Германии
29 октября 2018 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту будет последним.
Такое заявление Меркель сделала на встрече с правлением своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) для обсуждения результатов выборов в федеральной земле Гессен. Ранее политик сама никогда не подтверждала сообщения о том, что уйдет с должности по окончанию нынешнего срока в 2021 году, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Ранее 29 октября сообщалось, что Меркель заявила о готовности отказаться от поста председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в декабре. В то же время DPA передавало, что она хотела бы сохранить пост канцлера.
ХДС показал низкий результат в Гессене, хоть и стал победителем. На выборах, согласно предварительным результатам, партия набрала 27,2 процента.
Партнеры Меркель по правящей коалиции предъявили ей ультиматум после того, как ее партия потерпела неудачу на региональных выборах. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в коалицию с консервативным блоком ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз), получила на выборах в земле Гессен 19,6 процента голосов — худший результат с 1946 года. Лидер СДПГ Андреа Налес заявила, что если в 2019 году партия не покажет лучший результат, то выйдет из объединения.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
МИД РФ: Болтон бесцеремонно вмешивается во внутренние дела Армении «Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так»,- говорится в заявлении МИД.
Глава МО РА: Надеемся на создание оперативной связи Ереван-Баку по примеру нахиджеванской По просьбе посредников Тоноян представил ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана
Polymetal может продать золотое месторождение в армянском Капане за $75 млн В августе Chaarat сообщала, что планирует приобрести полиметаллический рудник в СНГ за $75 млн и сделка может быть закрыта уже в начале ноября
Президент Армении примет участие во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности В состав делегации вошли секретарь Совета безопасности Армен Григорян и другие должностные лица