Polymetal может продать золотое месторождение в армянском Капане за $75 млн
29 октября 2018 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Polymetal International, принадлежащая российским предпринимателям Александру Нерису, Александру Мамуту и чешскому предпринимателю Петру Кельнеру,ведет переговоры о продаже своего золотодобывающего актива Капан в Армении (Kapan Mining and Processing Company) компании Chaarat Gold. Об этом заявили обе стороны в ответ на материал Bloomberg об этом (агентство ссылалось на источники).
В августе Chaarat сообщала, что планирует приобрести полиметаллический рудник в СНГ за $75 млн и сделка может быть закрыта уже в начале ноября,— сейчас она подтвердила, что речь о Капане. Пока нет уверенности, что договоренность будет достигнута, отметили в компании, но как только она появится, Chaarat постарается подписать соглашение о покупке актива «как можно быстрее», пишет «Коммерсантъ».
Капан включает в себя одноименное месторождение с действующим рудником, пока еще не разрабатываемое месторождение Личкваз и обогатительную фабрику, общие запасы в золотом эквиваленте — 0,7 млн унций (среднее содержание — 4,2 г на тонну), ресурсы — 1,9 млн унций (5,9 г на тонну). В 2017 году на Капане было произведено 50 тыс. унций золотого эквивалента (золото-медно-серебряные и цинковые концентраты), программа развития предполагает выпуск 100 тыс. унций в год.
Polymetal приобрел Капан в 2016 году, выкупив актив у канадской компании Dundee Precious Metals Inc. за $25 млн в своих акциях и наличных, договорившись также о роялти предельной суммой $25 млн.
У Chaarat, основанной в 2002 году, пока нет добывающих активов, компания владеет одноименным месторождением в Киргизии с ресурсами 6,4 млн унций золота (разбито на два проекта).
Самое значимое
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере
Partner news
Последние новости
Алиев продолжает ходить по земле со своим «личным асфальтом»: На этот раз его уложили в агропарке Чтобы дорогие туфли Алиева, а заодно и «лодочки» его супруги не испачкались, прямо на участке агропарка, у пасевных площадей, для Алиевых вновь уложили асфальт
Глава МО РА: Надеемся на создание оперативной связи Ереван-Баку по примеру нахиджеванской По просьбе посредников Тоноян представил ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана
Меркель объявила об уходе с поста канцлера Германии Такое заявление Меркель сделала на встрече с правлением своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) для обсуждения результатов выборов в федеральной земле Гессен
Президент Армении примет участие во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности В состав делегации вошли секретарь Совета безопасности Армен Григорян и другие должностные лица