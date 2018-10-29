Polymetal может продать золотое месторождение в армянском Капане за $75 млн

PanARMENIAN.Net - Компания Polymetal International, принадлежащая российским предпринимателям Александру Нерису, Александру Мамуту и чешскому предпринимателю Петру Кельнеру,ведет переговоры о продаже своего золотодобывающего актива Капан в Армении (Kapan Mining and Processing Company) компании Chaarat Gold. Об этом заявили обе стороны в ответ на материал Bloomberg об этом (агентство ссылалось на источники).

В августе Chaarat сообщала, что планирует приобрести полиметаллический рудник в СНГ за $75 млн и сделка может быть закрыта уже в начале ноября,— сейчас она подтвердила, что речь о Капане. Пока нет уверенности, что договоренность будет достигнута, отметили в компании, но как только она появится, Chaarat постарается подписать соглашение о покупке актива «как можно быстрее», пишет «Коммерсантъ».

Капан включает в себя одноименное месторождение с действующим рудником, пока еще не разрабатываемое месторождение Личкваз и обогатительную фабрику, общие запасы в золотом эквиваленте — 0,7 млн унций (среднее содержание — 4,2 г на тонну), ресурсы — 1,9 млн унций (5,9 г на тонну). В 2017 году на Капане было произведено 50 тыс. унций золотого эквивалента (золото-медно-серебряные и цинковые концентраты), программа развития предполагает выпуск 100 тыс. унций в год.

Polymetal приобрел Капан в 2016 году, выкупив актив у канадской компании Dundee Precious Metals Inc. за $25 млн в своих акциях и наличных, договорившись также о роялти предельной суммой $25 млн.

У Chaarat, основанной в 2002 году, пока нет добывающих активов, компания владеет одноименным месторождением в Киргизии с ресурсами 6,4 млн унций золота (разбито на два проекта).