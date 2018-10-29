Глава МО РА: Надеемся на создание оперативной связи Ереван-Баку по примеру нахиджеванской

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности министра обороны Республики Армения Давид Тоноян 29 октября принял находящихся в Армении с очередным региональным визитом сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США). На встрече присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

По просьбе посредников Тоноян представил ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана.

Тоноян отметил важность договоренности, достигнутой между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана в Душанбе, о запуске оперативной связи, выразив надежду, что страны-сопредседатели приложат усилия в направлении установления и запуска связи, по примеру действующей между сторонам в нахиджеванском направлении связи, по другим оперативным направлениям.

Подчеркнув, что вооруженные силы Армении внимательно следят за ситуацией и контролируют любые перемещения, Тоноян сказал, что в сложившихся условиях ключевое значение имеет безоговорочное соблюдение режима прекращения огня между сторонами, осуществление мер, направленных на снижение рисков и предотвращение инцидентов.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что между руководством Армении и Азербайджана налажена надежная оперативная связь. «С азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь. Можно сказать, что любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана. Если информация будет с их стороны, то дойдет до нас за тот же срок», - заявил Пашинян.

О создании оперативной связи Никол Пашинян договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.