МИД РФ: Болтон бесцеремонно вмешивается во внутренние дела Армении

PanARMENIAN.Net - МИД РФ официально прокомментировал заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Ереване.

«Недавно на брифинге официального представителя МИД России было прокомментировано «прощальное» выступление покидающего Ереван посла США Ричарда Миллса. Он публично инструктировал руководство страны пребывания по вопросам экономической политики и пообещал местным общественным организациям щедрое финансирование за надзор над правительством.

Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так»,- говорится в заявлении МИД.

«Посетивший на днях Ереван помощник президента США Дж. Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от «исторических клише» в своих международных отношениях (особо не скрывалось, что речь идет о традиционной дружбе с Россией). Он также заявил, что ожидает от Н.Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского»,- заметили в МИД РФ.

В комментарии говорится, что, впрочем, не все произнесенное Болтоном в Ереване заслуживает критики.

«Прекрасная мысль прозвучала в его интервью радиостанции «Свобода» 25 октября: «Для Армении действительно фундаментально важно быть полностью суверенной, а не зависимой или подверженной избыточному внешнему влиянию». Хорошо бы Дж.Болтону вдуматься в смысл собственных слов»,- считают во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Джон Болтон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном отметил, что если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, «то мы бы предпочли последнее». «Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы. Я понимаю географическое положение и исторический контекст всего этого. Но я думаю, что сейчас самое время быть оптимистом в том плане, что Армения может выйти на мировую арену. США считают Южный Кавказ стратегически очень важным регионом. Так что, улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для (американской) администрации»,- заявил советник Трампа.