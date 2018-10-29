Алиев продолжает ходить по земле со своим «личным асфальтом»: На этот раз его уложили в агропарке
29 октября 2018 - 18:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан Алиевой 28 октября приняли участие в открытии Гахского агропарка ООО «Улу Агро».
И вновь было принято решение, что обувь президента Азербайджана не должна касаться земли. Чтобы дорогие туфли Алиева, а заодно и «лодочки» его супруги не испачкались, прямо на участке агропарка, у посевных площадей, для Алиевых вновь уложили асфальт.
На фотографиях видно, как президент Азербайджана и его суприга стоят на островке из асфальта, уложенного прямо на земле у посевного участка.
Это уже не первый раз, когда для Алиева укладывают его «личный» асфальт, чтобы он мог сделать фотографии на территориях агропарков. В июне в социальных сетях активно обсуждалось открытие «Региона Агропарка» в Геранбойском районе Азербайджана, где для Алиева уложили асфальт до самого поля, чтобы он мог перед камерами потрогать колосья пшеницы.
В создание агропарка Гахского района были вложены государственные инвестиции в размере 13,7 миллиона манатов.Общая территория агропарка составляет 2094 гектара. Орошаемая площадь охватывает 1268 гектаров.
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