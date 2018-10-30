В Турции открылся будущий самый большой аэропорт в мире
30 октября 2018 - 09:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Церемония ввода в строй первого этапа нового аэропорта, который в будущем станет крупнейшим в мире, прошла в Стамбуле. На открытии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, до полного ввода нового аэропорта в строй международный аэропорт Ататюрка продолжит функционировать.
«После того как новый аэропорт станет эксплуатироваться на полную мощность, аэропорт имени Ататюрка, сохраняя свой статус, будет закрыт для коммерческих рейсов. Аэропорт Ататюрка будет продолжать свою деятельность под тем же именем, став площадкой для таких мероприятий, как авиационные ярмарки, так и других видов деятельности», — добавил турецкий лидер, пишет РИА Новости.
Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon с предложением на сумму 26,14 миллиарда евро.
На реализацию первого этапа строительства аэропорта было выделено шесть миллиардов евро. Строительство аэропорта продолжалось 4 года, было задействовано 10 тысяч рабочих. Общая площадь территории аэропорта составляет 76,5 миллиона квадратных метров.
Новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей.
В первое время аэропорт будет работать с частичной нагрузкой, преимущественно по внутренним направлениям. Первые рейсы будут осуществлены в Анкару, Анталью и Измир в начале ноября. Первые международные рейсы — в Баку и на Северный Кипр. Другие этапы аэропорта будут введены в строй до 2023 года.
После завершения всех этапов строительства новый аэропорт Стамбула станет крупнейшим в мире и будет ежегодно обслуживать до 200 миллионов пассажиров. После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям. Планируется, что ежедневно из аэропорта будут совершать вылеты около двух тысяч самолетов.
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