Twitter планирует убрать кнопку «нравится»

PanARMENIAN.Net - Twitter собирается отказаться от кнопки «нравится». Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на заявление основателя компании Джека Дорси.

Издание не уточняет, на каком именно мероприятии Дорси выступил с таким заявлением. «Дорси во время одного из мероприятий в Twitter на прошлой неделе заявил, что он не был поклонником кнопки в виде сердечка и что в скором времени от нее откажутся», — пишет газета.

По мнению издания, это будет радикальный шаг, направленный на улучшение качества общения в соцсети, пишут «Ведомости».

Кнопка «нравится» в 2015 году заменила кнопку «избранное». Последняя имела форму звездочки и позволяла пользователям добавлять записи в закладки. В марте 2018 года Twitter добавил отдельную функцию «закладки».

В свою очередь в пресс-службе Twitter подтвердили информацию о том, что планы компании по улучшению сервиса могут затронуть кнопку «нравится», однако эти планы находятся на ранней стадии обсуждения.

По итогам II квартала текущего года Twitter зафиксировал снижение числа активных пользователей на 1 млн — до 335 млн человек в месяц. Большая часть спада приходится на США, говорится в отчете Twitter. Основная причина снижения заключается в том, что соцсеть продолжает удалять поддельные аккаунты, а также аккаунты тех, кто рассылает спам, писал ранее Bloomberg.