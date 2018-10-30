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«Реал» уволил главного тренера

«Реал» уволил главного тренера
30 октября 2018 - 10:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Совет директоров футбольного клуба «Реал» принял решение о прекращении контракта с главным тренером Хуленом Лопетеги.

«Это решение, принятое с максимальной ответственностью, сделано для поворота в судьбе команды в то время, когда все цели этого сезона все еще достижимы», – говорится в заявлении клуба. Совет директоров считает, что есть большое несоответствие между качеством состава «Реала» и результатами команды, уточняется там же, пишут «Ведомости».

Клуб выразил благодарность Лопетеги и пожелал ему «всего наилучшего» в будущей карьере. Пока исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари, который тренировал резервную команду «Реала».

Лопетеги был назначен главным тренером «Реала» летом 2018 г. До этого он с 2016 г. тренировал сборную Испании. Под его руководством команда выиграла отборочный турнир к ЧМ-2018.

На данный момент «Реал» занимает 9-е место по итогам 10 туров в чемпионате Испании. В воскресенье команда со счетом 1:5 проиграла «Барселоне», которая пока лидирует в турнире. В прошлом сезоне чемпионом страны была «Барселона», в позапрошлом – «Реал».

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Vedomosti.ru: Футбольный клуб «Реал» уволил главного тренера
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