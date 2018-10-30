Пашинян - МГ ОБСЕ: Необходима приверженность всех сторон мирному урегулированию карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян 29 октября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США). На встрече присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян приветствовал визит сопредседателей МГ ОБСЕ в Армению и отметил важность их роли, как единственного формата, имеющего мандат международного сообщества на переговоры по урегулированию карабахского конфликта.

Пашинян подчеркнул необходимость приверженности всех сторон урегулированию конфликта мирным путем.

Стороны коснулись динамики мирного процесса карабахского урегулирования после последних политических изменений в Армении. Собеседники обменялись мнениями относительно встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Душанбе в конце сентября и достигнутых договоренностей.

Пашинян отметил важность соблюдения договоренностей и эффективной реализации, что будет способствовать формированию соответствующей атмосферы взаимного доверия и мирного процесса. Стороны обозначили возможные дальнейшие шаги.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что между руководством Армении и Азербайджана налажена надежная оперативная связь. «С азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь. Можно сказать, что любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана. Если информация будет с их стороны, то дойдет до нас за тот же срок», - заявил Пашинян.

О создании оперативной связи Никол Пашинян договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.