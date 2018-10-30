В Киеве посадили сакуры в память об Азнавуре
30 октября 2018 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Активисты армянской диаспоры Киева в одном из центральных парков столицы, где стоит армянский хачкар, посадили деревья сакуры в память о всемирно известном шансонье армянского происхождения Шарле Азнавуре.
В посадке деревьев приняли участие глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян, директор департамента по вопросам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, представители Союза армян Украины, Киевской армянской общины и молодежной организации, а также активисты диаспоры, пишет AnalitikaUA.net.
Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.
Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.
Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.
С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.
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