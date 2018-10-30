ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - 31 октября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Гиндарх. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова). В мониторинге будут участвовать также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция), а также их помощники Дэвид Бернштейн и Кентин де Ранкур.

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 10 октября провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, южнее села Гюлистан Шаумянского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.