ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
30 октября 2018 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - 31 октября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Гиндарх. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова). В мониторинге будут участвовать также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция), а также их помощники Дэвид Бернштейн и Кентин де Ранкур.
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 10 октября провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, южнее села Гюлистан Шаумянского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
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