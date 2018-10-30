В Канаде скончалась 106-летняя армянка очевидица Геноцида армян
30 октября 2018 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В Торонто (Канада) в возрасте 106 лет ушла из жизни Сирвард Курдян — одна из последних очевидиц Геноцида армян 1915 года.
Сирвард было 2 годика, когда ее отец и практически все мужчины Эрзрума были жестоко убиты. Оттуда начался ее путь депортации вместе с матерью, сестрами и братьями в Мосул (Ирак), а затем и Алеппо (Сирия), пишет Rusarminfo со ссылкой на канадско-армянское издание Horizon Weekly.
Отмечается, что в Сирии Сирвард вышла замуж за армянина Хачика Курдяна, а в начале 1990-х годов вместе с семей переехала в Канаду.
Ранее в Армении ушла из жизни последняя очевидица Геноцида армян — 105-летняя Сильвард Атаджян.
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