Свитальский: Сотрудничество ЕС с новым правительством Армении продолжается

PanARMENIAN.Net - Сотрудничество между новым правительством Армении и Евросоюзом продолжается. Об этом заявил 30 октября на брифинге руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

По его словам, новая команда представила определенные изменения.

«Однако новое правительство проявило гибкость и прагматизм, и могу сказать, что я удовлетворен нашим сотрудничеством. Мы ведем диалог с правительством вокруг плана действий в 2019 году. Новое правительство для своих приоритетов установило границы широких маневров. На первый взгляд у нас хорошее впечатление от этих предложений», - сказал Свитальский, пишет Aysor.am.

Он отметил, что сейчас ждут, чтобы правительство Армении представило дорожную карту, которая касается Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

«Я верю, что настоящее правительство хорошо осведомлено и знает, ценит сотрудничество с ЕС. ЕС также очень заинтересован в том, чтобы наше сотрудничество было полезным. Мы продолжаем наши работы, и уверен, что вскоре вы увидите результаты этих контактов – новые финансовые договора, новые соглашения», - сказал Свитальский.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.